Gemlik'te AK Parti'ye 800 Yeni Üye Katıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde AK Parti'ye 800 yeni üye katıldı; tören Davut Gürkan ve Mehmet Taşar'ın konuşmalarıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 20:41
Törenle gerçekleştirilen üyelik katılımı parti yetkililerinin katılımıyla tamamlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde AK Parti Gemlik İlçe Teşkilatı'na 800 yeni üye katıldı. Üyeliklerin resmen kabul edildiği tören ilçe teşkilatında gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, törende yaptığı konuşmada partinin 23 yıllık iktidar dönemine vurgu yaparak, "Her seçimde yeni bir sorumluluk alarak, milletimizin desteğiyle kazandık. Bu süre boyunca çok güzel hizmetlere imza attık. Siyaset yapmak fedakârlıktır, hizmetkâr olmaktır, hayırlara vesile olmaktır" ifadelerini kullandı.

Gürkan konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Bugün dünyada herkes Türkiye’nin başarılarıyla gurur duyuyor. Dünya ülkelerinin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Milli iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye’dir."

Gürkan, Bursa ve ülke genelinde yürütülen hizmetleri de anlatarak, "Togg Gemlik’ten dünyaya açılan yerli markamızdır. Bursa’da konut üretiminde en fazla pay Gemlik’e ait. Şu an 3 bin konut planlandı ancak rezerv alanların belirlenmesiyle bu sayı artacak. Deprem bölgesinde her gün 550 konutun anahtarı teslim ediliyor, bugüne kadar 304 bin konut teslim edildi. 3 bin 484 şantiyemiz aktif durumda, yıl sonuna kadar 350 bini bulacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

Gemlik yatırımlarına ilişkin bilgi veren Gürkan, doğalgaz çalışmaları, okul yatırımları ve 500 öğrenci kapasiteli yurt inşaatının sürdüğünü belirterek, "Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar ise, "Partimize ilgi her geçen gün artıyor. Bugün aramıza katılan yeni üyelerimizle daha güçlü bir teşkilat olduk. Hedefimiz Gemlik’te AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımaktır" açıklamasında bulundu.

Program, pasta kesimi, yeni üyelere rozet takılması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Törene AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık ile AK Parti, Gelecek Partisi Gemlik İlçe Başkanı Cihan Palabıyık ve çok sayıda partili katıldı.

