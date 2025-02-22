Gemlik'te Dalgıçlar Marmara Denizi'nde Yoğun Müsilajı Görüntüledi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Müsilaj Sorunu

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Harmankaya mevkisinde dalış yapan dalgıçlar, Marmara Denizi'nde 18 metre derinlikte yoğun müsilaj tabakalarına rastladılar. Bu organizasyon, Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ve Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği tarafından farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Gemlik Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Dalışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bu dalışla Marmara Denizi'nin çığlığına ses verdik. Ancak gördüğümüz manzara üzüntü verici; yılların birikimi bu duruma neden oldu. Acil önlemler almak zorundayız," dedi. Deviren, Marmara Denizi'nin temizlenmesi için bilim insanlarına danışmak gerektiğinin altını çizdi.

Bilim İnsanları Müsilajın Nedenlerini Anlattı

Bandırma Onyedi Eylüll Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi çevresindeki 7 ilde 25 milyon kişinin yaşadığını belirtti. Sarı, müsilajın denizle kurulan yanlış ilişkilere bağlı olduğunu vurgulayarak, "Evsel, sanayi ve tarımsal atıklar buna neden olan faktörlerdir. Müsilajdan kurtulmak için bu nedenleri ortadan kaldırmalıyız," dedi.

Dalgıçların Deneyimleri

Dalgıçlardan Mehmet Tufan, yaptıkları dalışlar sırasında müsilajın yoğunlaştığını ve 8,5 metrede bir tül perde gibi her şeyi kaplayan müsilaj ile karşılaştıklarını söyledi. "18 metrenin altında bulut şeklinde müsilajla karşılaştık. Bu çok üzücü bir durum," dedi. Tufan, denizlerin temizlenmesinin ancak toplumsal bilinçle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Toplumsal Farkındalık Amaçlanıyor

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ise bu tür organizasyonların insanları bilinçlendirme amacını taşıdığını ifade etti. "Hedefimiz, toplumu bu konuda daha duyarlı hale getirmek," diyerek müsilaj sorununa karşı ortak bir anlayış geliştirilmesine vurgu yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Harmankaya mevkisinden Marmara Denizi'ne dalış yapan dalgıçlar, 18 metre derinlikte yoğun müsilaj tabakasına rastladı. Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ile Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen organizasyonda, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren (ortada) ile dalgıçlar, tekneyle açıldıktan sonra dalış gerçekleştirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Harmankaya mevkisinden Marmara Denizi'ne dalış yapan dalgıçlar, 18 metre derinlikte yoğun müsilaj tabakasına rastladı. Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ile Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen organizasyonda, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren (ortada) ile dalgıçlar, tekneyle açıldıktan sonra dalış gerçekleştirdi.