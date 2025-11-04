Gemlik'te Şüpheli Araçta 5 bin 526 Captagon Ele Geçirildi

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde şüpheli şahıslara yönelik rutin çalışmaları sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan O.A. ve O.H. isimli şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli makamlara bilgi veren ekipler, şüpheli aracı Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çektirdi. Adli makamlardan alınan izinlerin ardından araçta yapılan detaylı aramada 5 bin 526 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

O.A. ve O.H. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

