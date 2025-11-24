Gemlik Umurbey’de zeytinlikte bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Gemlik Umurbey Mahallesi'nde husumet nedeniyle zeytinlikte bıçaklanan Murat Z. ağır yaralandı; şüpheli Arif Ş. yakalandı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 22:29
Gemlik Umurbey’de zeytinlikte bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Gemlik Umurbey’de zeytinlikte bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Olayın detayları

Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önce husumet bulunduğu öne sürülen Murat Z., zeytinlik alanda Arif Ş. tarafından bıçakla saldırıya uğradı.

İhbar üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, ilk incelemede yaralıya olay yerinde rastlayamayınca çevrede geniş çaplı arama başlattı. Yapılan aramada Murat Z., olay yerinden birkaç yüz metre ileride zeytinlikte yaralı halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Arif Ş., polis ekipleri tarafından Gemlik ilçe merkezinde yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

