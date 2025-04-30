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Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Evlenecek genç çiftler, e-Devlet üzerinden alacakları kodla 20 markada %35'e varan indirim fırsatından yararlanma imkanı bulacak.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 23:23
Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Evlenecek Gençlere Müjde!

Hayatlarını birleştirmeye hazırlanan genç çiftler için ev kurma süreci, yüksek maliyetler nedeniyle zorlayıcı olabiliyor. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın yaptığı açıklamalar umut verici bir gelişmeyi müjdeliyor. 2025 yılı, Türkiye'de Aile Yılı olarak ilan edilirken, genç çiftlere 20 ünlü markada %35'e varan indirim fırsatları sunulacak.

Devlet Desteğiyle Evlenecek Çiftlere Özel Kampanya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, evlilik maliyetlerini düşürmeye yönelik önemli bir anlaşma yapıldı. Anlaşmalı markalar, mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok ihtiyacı karşılamak için etkin indirimler sunacak.

İndirimli Markalar Listesi

İşte evlenecek çiftlere özel indirim fırsatı sunacak 20 marka:

  • Vestel
  • Bellona
  • İstikbal
  • Mondihome
  • Arçelik
  • Beko
  • Hepsiburada
  • Kütahya Porselen
  • Modalife
  • Karaca
  • Kelebek
  • Doğtaş
  • Lova Yatak
  • English Home
  • Fakir
  • Adore
  • Hatemoğlu
  • Tümbir
  • Damat Tween
  • KİP

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Bu markalar, müşterilerine %5 ile %35 arasında değişen oranlarda indirim uygulayacak. Ayrıca, mevcut indirimli fiyatlar üzerinden bu indirimler geçerli olacaktır.

E-Devlet Üzerinden İndirim Kodları

Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet üzerinden alacakları özel kod ile bu indirimlerden yararlanacak. Kod, anlaşmalı firmaların hem fiziksel mağazalarında hem de online satış kanallarında geçerli olacak.

Finansal Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

Bakan Göktaş'ın belirttiğine göre, bu proje kapsamındaki faizsiz kredi ve danışmanlık hizmetleri ile 81 ilde 15 bin 304 gence 1 milyar 147 milyon TL kredi verilmiştir. Ayrıca, 55 bin 296 gencin eğitim ve aile danışmanlığı hizmetlerinden yararlandığı da açıklanmıştır. Projeye toplamda 98 bin çift başvurdu ve bu durum, projenin önemli bir ihtiyacı karşıladığını gösteriyor.

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