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Genç Girişimci Emre Gültekin, Devlet Desteğiyle Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Başladı

23 yaşındaki Emre Gültekin, devlet desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine adım attı. Hayalini gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:22
Genç Girişimci Emre Gültekin, Devlet Desteğiyle Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Başladı

Kırşehirli Genç Girişimci Hayvancılığa Adım Attı

Kırşehir'de, merkeze bağlı Sıdıklıküçükoba köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan aldığı hayvan ve ağıl desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Ahi Evran Üniversitesi Mezunu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndan mezun olan Gültekin, hayali olan hayvancılığı gerçekleştirmek için 2023 yılında Bakanlığın Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvurdu. Projesi kabul edilen Gültekin'e, 49 koyun ve 2 koç alması için toplamda 250 bin liralık hibe desteği verildi.

Aile Desteği ve Gelecek Hedefleri

Gültekin, hayvanları aldıktan sonra KOP'un Portatif Çadır Ağıl projesinden de faydalandığını ifade etti. Ağılın 120 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip olduğunu belirten genç girişimci, "Hayalim yıllar içinde 2-3 bin hayvana ulaşmak. Arazi geniş, bu alanda da ilerlemek istiyorum" dedi.

Hayvancılığın Avantajları

Hayvancılığa ilk başladığında kiralık bir alanda faaliyet gösterdiğini kaydeden Gültekin, "Köyün içinde çok harabeydi, çatısı falan akıyordu. Barınak desteğinden yararlandım ve şu an hayvanların yeri çok rahat ve geniş. Bu işi seçtiğim için mutluyum; çok güzel de geliri var. Beni geçindiriyor, hayvanlarımı da çoğaltıyorum" diye konuştu.

Diğer Gençlere İlham Veriyor

Bu işe başladıktan sonra arkadaşlarının bilgi almak için yanına geldiğini aktaran Gültekin, "Onlar da şu an hayvancılık yapmak, iş kurmak istiyor. Tüm gençlere hayvancılık alanında destek sağladıkları için Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de merkeze bağlı Sıdıklıküçükoba köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, Tarım ve...

Kırşehir'de merkeze bağlı Sıdıklıküçükoba köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı hayvan ve ağıl desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

Kırşehir'de merkeze bağlı Sıdıklıküçükoba köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, Tarım ve...

Kırşehir'de merkeze bağlı Sıdıklıküçükoba köyünde yaşayan 23 yaşındaki Emre Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı hayvan ve ağıl desteğiyle küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu.

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