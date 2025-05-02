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Genç İletişimciler İzmir'de Dijitalleşme Çalıştayı'nda Buluştu

İzmir ve Manisa'dan iletişim fakültesi öğrencileri, dijitalleşme yolculuğu çalıştayında dijital medya konularında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:54
Genç İletişimciler İzmir'de Dijitalleşme Çalıştayı'nda Buluştu

Dijital Medyanın Geleceği İçin Hücreler İzmir'de Buluştu

İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencileri, 'Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler' projesi kapsamında düzenlenen 'Genç İletişimcilerin Dijitalleşme Yolculuğu Çalıştayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, öğrencilere dijital medya okuryazarlığı, dezenformasyonla mücadele, dijital habercilik ve yeni medya kavramları hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Stratejik Bilgi Akışı Üzerine Vurgu

İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde sağlıklı bilgi akışının kamuoyu için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Deneyimler Paylaşıldı

Etkinliğin moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sümeyra Duman üstlendi. Çalıştayda kamu kurumları temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ile yerel gazete, internet haber siteleri ve radyo-televizyon temsilcileri, medyanın dijital dönüşüm süreçleri ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları üzerine görüşlerini paylaştı.

İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik "Dijital Medyanın...

İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik "Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler" projesi kapsamında, "Genç İletişimcilerin Dijitalleşme Yolculuğu Çalıştayı" düzenlendi. Programa İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel de katıldı.

İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik "Dijital Medyanın...

İzmir ve Manisa'da öğrenim gören iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik "Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler" projesi kapsamında, "Genç İletişimcilerin Dijitalleşme Yolculuğu Çalıştayı" düzenlendi. Programa İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel de katıldı.

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