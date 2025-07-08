Genç KADEM'den Şehzade Camisi'nde Aşure İkramı

Genç KADEM, Aşure Günü'nde Şehzade Camisi'nde Bir Araya Geldi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) bünyesindeki Genç KADEM gönüllüleri, Şehzade Camisi'nin bahçesinde aşure ikramında bulundu. Aşure etkinliği, muharrem ayının anlam ve önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Gönüllüler, ikindi namazı sonrasında cami bahçesinde stant kurarak, vatandaşlara aşure ikram etmeye başladı. Bu anlamlı etkinliğe, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu da katıldı.

Aşurenin Anlamı ve Önemi

Etkinlikte konuşan Bayraktar, aşurenin sadece bir tatlı olmadığını, sabrın, şükrün ve paylaşımın simgesi olduğunu belirtti. Bayraktar, muharrem ayının en güzel geleneklerinden biri olan aşurenin toplumdaki yerine dikkat çekerek, "Aşure, bambaşka tatların bir araya geldiğinde ne kadar güzel tatların ortaya çıktığını gösterir. Bizlerin de insanlar olarak farklılıklarımızla beraber ortak paydada buluştuğumuzda güzelliklerin, bereketin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. KADEM olarak bu geleneği yaşatmak için her sene aşure etkinliği yapıyoruz" dedi.

Bayraktar, ayrıca, "Aşure günümüz mübarek olsun. Muharrem ayımız hayırlara vesile olsun. Dualarımızda şehitlerimizi unutmuyoruz. Elim bir olayda yitirdiğimiz 12 şehidimizi burada rahmetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

Aşurenin Kardeşlik ve Birlik Mesajı

Canan Sarı ise Müslümanlar için aşurenin önemine değinerek, muharrem ayının bereketini aşureyle yansıttığını ifade etti. Sarı, "Aşurenin özü, temel olarak bereketi, birliği, beraberliği ve kardeşliği ifade ediyor. Bu nedenle geleneksel olarak her sene aşure yapmaya başladık. KADEM olarak aşuremizi yapıyor ve misafirlerimize ikram ediyoruz" dedi.

Sarı, Genç KADEM'in aşure etkinliğini üstlenmesinin kıymetli olduğuna dikkat çekerek, "Aşure uzun yıllardır yapılan bir gelenek. Bu geleneğin gençler eliyle tekrarlanması ve gelecek nesillere aktarılması, hem toplumsal hafızanın korunması hem de kültürümüz ve milli manevi değerlerimiz açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) bünyesindeki Genç KADEM gönüllüleri Şehzade Cami'nin bahçesinde stant kurarak aşure ikramında bulundu. Aşure ikramında KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar (ortada) ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı (sağ2) da yer aldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) bünyesindeki Genç KADEM gönüllüleri Şehzade Cami'nin bahçesinde stant kurarak aşure ikramında bulundu. Aşure ikramında KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar (ortada) ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı (sağ2) da yer aldı.