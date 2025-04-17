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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum'da gerçekleştirilen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" Türkiye finalinde hafızlar yeteneklerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:58
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum'da Muhteşem Finale Ev Sahipliği

Türkiye genelinde Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması", bu yıl Erzurum'da gerçekleştirildi. Final, Atatürk Üniversitesindeki Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

16 İlden Yarışmacılar

Yarışmaya katılan 16 ilin bölge birincisi öğrencileri, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için kıyasıya yarıştı. Bu anlamlı etkinliğe Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Kıraat Kurulu üyeleri de katıldı.

Vali Çiftçi'den Önemli Mesajlar

Yarışma sırasında konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, hafızların başarılarını kutlayarak, hafız olmanın zorluğuna dikkat çekti. Vali Çiftçi, "Hafız olmak ömür boyu çalışmayı, çabalamayı, emaneti muhafaza etmeyi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Dereceye Giren Öğrenciler

Lise kategorisinde birinci olan Berat Gürbüz (Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi), ikinci olan Selahattin Benli (İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi) ve üçüncülüğü elde eden Hamza Güllü (Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi) ödüllerini aldı. Ortaokul kategorisinde ise birinci Osman Halil (Trabzon Arsin Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu), ikinci Aras Porsuk (İstanbul Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu) ve üçüncü Ahmet Aşkın (Kocaeli Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu) oldu.

Katılımcılar ve Destekçiler

Programa, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Daire Başkanı Teoman Kümbet, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve birçok okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık...

Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali, Erzurum'da yapıldı.

Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık...

Anadolu İmam Hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye finali, Erzurum'da yapıldı.

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