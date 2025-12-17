Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu

Kültür gezisinin durağı: Karacasu - Afrodisias

Aydın Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kültür gezileriyle gençler, Aydın’ın tarihî zenginliklerini yerinde keşfetmeye devam ediyor. Bu haftaki gezi, Karacasu ve bölgenin öne çıkan miras noktalarından Afrodisias Antik Kenti oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Afrodisias’ı gezen Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; antik tiyatro, stadyum, tapınaklar ve diğer tarihî yapılar hakkında bilgi aldı. Gençler, kentteki yapıların ve eserlerin izini sürerek kültürel farkındalıklarını artırdı.

Afrodisias, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; "güzelliğin şehri, bilim ve sanat merkezi" olarak bilinen önemli bir antik kent olarak öne çıkıyor. Gençler için hazırlanan rehberli tur, hem tarihî bilgiyi pekiştirdi hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sundu.

"Aydın Gençlik Merkezi olarak, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizle birlikte Afrodisias Antik Kenti’ni ziyaret ettik. Gençlerimizle birlikte tarihin ve kültürel mirasın izlerini yerinde görmeye devam ediyoruz."

Etkinlik, gençlerin sosyal ve kültürel alanda aktif rol almasını teşvik etmeyi, Aydın’ın tarihsel değerlerini tanıtmayı amaçlıyor. Gençlik merkezi, benzer gezilerle kültürel mirasın korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı sürdürecek.

