Gençler, 'Teknoloji ve Akademik Girişimcilik Kampı'nda Buluşuyor

Başarılı Gençler, 'Teknoloji ve Akademik Girişimcilik Kampı'nda Buluştu

Teknoloji alanında proje geliştirmek ve akademik girişimcilik eğitimi almak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Teknoloji ve Akademik Girişimcilik Kampı"nda bir araya geldi. Bu kamp, ülkemizin gelecekteki bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla karşılıyor.

Limitless Makers Programı ile Geleceğin Bilim İnsanları Yetişiyor

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, kampa Türkiye’nin dört bir yanından seçilen 50 başarılı öğrenci katıldı. Bu öğrenciler, yüzde 1'lik başarı dilimindeki okullarda eğitim görmekte ve iki aşamalı eleme sürecini başarıyla tamamlayarak kampa katılma hakkı elde ettiler. İstanbul Riva'daki milli takımlar kampında eğitim alan 14-19 yaş grubundaki öğrenciler, 1 Temmuz'da başlayan kamp süresince çeşitli alanlarda eğitim alıyorlar.

Eğitimler, yenilenebilir enerji, temassız ve önleyici teknolojiler, yeni nesil teknolojiler, dijital hizmetler, yapay zeka ve veri bilimi, nörobilim ve genetik, havacılık ve uzay teknolojileri gibi konularda gerçekleştiriliyor. Eğitimler, alanında uzman 42 eğitmen ve akademisyen tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak sunuluyor. Ayrıca, katılımcılar çeşitli atölye çalışmalarıyla teknoloji üretim süreçlerini deneyimleme şansı buluyor.

Kamp, 31 Temmuz'da sona erecek ve bu süreçte öğrenciler, hazırladıkları final projelerini sunarak kazandıkları bilgi ve deneyimleri sergileyecek.

Bakan Bak’tan Destek Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programın önemi hakkında yaptığı açıklamada, gençlerin eğitim süreçlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. 5 yılı aşkın bir süredir uygulanan "Sınır Tanımayan Çözümler" programının gençler için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Bakan Bak, “Programda gençlerimiz; yenilenebilir enerji, yeni nesil teknolojiler, yapay zeka ve daha birçok alanda kendini geliştirme fırsatı buluyor. Katılımcı öğrenciler, akademik girişimciliği keşfederken, teknik projeler de üretiyor. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin kendilerine olan güvenlerini artırıyor,” diyerek programın önemine dikkat çekti.

Son olarak, Bakan Bak, gençleri ve ailelerini kutlayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunacak programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan "Sınır Tanımayan Çözümler" (Limitless Makers) programıyla geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor. İstanbul'da düzenlenen "Teknoloji ve Akademik Girişimcilik Kampı"nda buluşan Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş başarılı öğrencilere, 21. yüzyıl yetkinliklerinin tartışılıp geliştirildiği, akademik girişimcilik odaklı eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan "Sınır Tanımayan Çözümler" (Limitless Makers) programıyla geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor. İstanbul'da düzenlenen "Teknoloji ve Akademik Girişimcilik Kampı"nda buluşan Türkiye'nin dört bir yanından seçilmiş başarılı öğrencilere, 21. yüzyıl yetkinliklerinin tartışılıp geliştirildiği, akademik girişimcilik odaklı eğitim veriliyor.