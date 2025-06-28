Gençlik ve Spor Bakanı Bak’tan Bursa’da Açılış Mesajları: Spor Türkiye’nin Geleceği

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’tan Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa'da düzenlenen Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin spor alanındaki hedeflerine vurgu yaptı. Bakan Bak, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. 2032’de Avrupa Futbol Şampiyonasını organize edeceğiz. Bütün branşlarda başarıları artırmak için çalışmalarımız sürüyor," dedi.

Gençlik Merkezlerinin Önemi

Bakan, gençlik merkezlerinin Türkiye genelinde 600’ün üzerinde olduğunu belirterek, bu merkezlerin çocukların eğitim ve spor yapma olanaklarını sağladığını ifade etti. "Bu merkezler, çocuklarımızın ders çalıştığı, spor yaptığı, aktivitelerde yer aldığı, kütüphanesi olan örnek projelerdir," diye ekledi.

Sporun Birleştirici Gücü ve Gençlerle İletişim

Bakan Bak, sporun birleştirici gücünün kullanılması gerektiğini aktararak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın önemine dikkat çekti. Ailelerin de çocuklarıyla iletişim kurması gerektiğini vurgulayan Bak, "Sadece sevgi vermek değil, çocuklarınızı dinlemek de son derece kritik. Onlarla iletişim kurmalıyız," ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Spor Salonları ve Destek Programları

Bakan, tüm spor salonlarının gençlerin kullanımına açık olduğunu dile getirerek, Kredi Yurtlar Kurumu'nda 980 bin kapasiteleri olduğunu belirtti. Bu yıl 960 bin üniversite öğrencisi yurtlardan faydalandı; sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Gençlik kampları açılışına da değinen Bakan Bak, yaklaşık 200 bin genci misafir etmeyi planladıklarını, Çanakkale’ye 110 bin genci götüreceklerini belirtti. "Gençlerimizin hepsinin Çanakkale'yi görmesini istiyoruz," dedi.

Birlikte Güçlü Türkiye Vurgusu

Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında eserler inşa edildiğini, güçlü bir ülke olmak adına birliktelik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. "Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, Türkiye bu coğrafyada ilelebet kalacak," şeklinde konuştu.

Açılışta ayrıca merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet de bir konuşma yaptı. Törenin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bakan Bak’a hediye takdiminde bulundu. Gençlik ve spor merkezinin açılış kurdelesinin kesilmesinin akabinde, ödül alan gençlere de hediye verildi.

Bakan Bak, Zaferspor Kulübü’nde futbol oynayan gençlerle penaltı atışı yaparak programını sonlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yıldırım Belediyesi tarafından yaptırılan Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yıldırım Belediyesi tarafından yaptırılan Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.