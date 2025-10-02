Genel Devlet Açığı 2024'te GSYH'nin %3,2'sine Geriledi

TÜİK verilerine göre 2024'te genel devlet açığı 1 trilyon 438 milyar 854 milyon lira; GSYH'ye oranı %3,2, borç stoku oranı %23,6.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:37
Genel Devlet Açığı 2024'te GSYH'nin %3,2'sine Geriledi

Genel Devlet Açığı 2024'te GSYH'nin %3,2'sine Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin devlet hesapları verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığı 1 trilyon 438 milyar 854 milyon lira olarak tahmin edildi ve GSYH'ye oranı %3,2'ye geriledi.

Yıllık Karşılaştırma ve Borç Stoku

2023'te söz konusu oran %4,5 düzeyindeydi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024'te %23,6'ya düştü.

Alt Sektör Performansı

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri geçen yıl açık verirken, sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi.

Gelir ve Harcamalar

Genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon lira olarak yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %33,4 oldu. Genel devlet toplam harcamaları ise 16 trilyon 321 milyar 72 milyon lira olarak kaydedildi ve harcamaların GSYH içindeki payı %36,6'ya yükseldi.

Vergi Gelirleri ve Yapısal Değişim

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2024'te 11 trilyon 240 milyar 452 milyon lira seviyesine ulaştı. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam içindeki payı 2023'te %48,2 iken 2024'te %46,7'ye geriledi. Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı %24'e düşerken, net sosyal katkıların payı %29,3'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı %0,1 oldu.

İLGİLİ HABERLER

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, IAC 2026 Antalya'yı Sidney'de Tanıttı
2
Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi
3
Kocaeli'de karaya oturan 'RAPID' gemisi için kurtarma çalışmaları başlıyor
4
Beyşehir Gölü'nde Kuraklık: Kıstıfan Adası Karayla Bütünleşti, Ada Sayısı Artıyor
5
Rutte: NATO, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı tehdidi bertaraf edebildi
6
Komana Pontika'da 13. yüzyıla Ait Selçuklu Üzengi Bulundu
7
Fransa'da Binlerce İşçi Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat