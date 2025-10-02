Genel Devlet Açığı 2024'te GSYH'nin %3,2'sine Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin devlet hesapları verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığı 1 trilyon 438 milyar 854 milyon lira olarak tahmin edildi ve GSYH'ye oranı %3,2'ye geriledi.

Yıllık Karşılaştırma ve Borç Stoku

2023'te söz konusu oran %4,5 düzeyindeydi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2024'te %23,6'ya düştü.

Alt Sektör Performansı

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri geçen yıl açık verirken, sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi.

Gelir ve Harcamalar

Genel devlet toplam gelirleri 14 trilyon 882 milyar 218 milyon lira olarak yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %33,4 oldu. Genel devlet toplam harcamaları ise 16 trilyon 321 milyar 72 milyon lira olarak kaydedildi ve harcamaların GSYH içindeki payı %36,6'ya yükseldi.

Vergi Gelirleri ve Yapısal Değişim

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2024'te 11 trilyon 240 milyar 452 milyon lira seviyesine ulaştı. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam içindeki payı 2023'te %48,2 iken 2024'te %46,7'ye geriledi. Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı %24'e düşerken, net sosyal katkıların payı %29,3'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı %0,1 oldu.