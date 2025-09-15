Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Azerbaycan'da Hasanov ve Veliyev ile Görüştü

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da yüksek düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Hasanov ile görüşme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Orgeneral Zakir Hasanov görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihi köklere, ortak değerlere ve karşılıklı güvene dayandığını vurguladı. Hasanov, iki ülke liderlerinin dostane ilişkileri sayesinde işbirliğinin daha da güçlendiğini belirtti.

Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği yüksek takdirle karşıladıklarını söyleyen Hasanov, 15 Eylül'ün Bakü'nün işgalden kurtuluşu açısından Azerbaycan halkı için tarihi önem taşıdığını ifade etti. Hasanov, Orgeneral Bayraktaroğlu'nu Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.

Veliyev ile görüşme

Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan ordusunda gerçekleştirilen yenilikler ele alındı.

Veliyev, iki ülke arasında mevcut askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi için geniş imkanların bulunduğunu vurguladı. Taraflar askeri, askeri-teknik ve askeri eğitim alanlarındaki mevcut işbirliği ile bunun genişletilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu; ayrıca bölgesel güvenlik ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer meseleleri değerlendirdiler.

Orgeneral Bayraktaroğlu da gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, karşılıklı güven ve dostluğa dayalı ilişkilerin gelişmesinde bu tür ziyaretlerin ve görüşmelerin önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (solda), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev (sağda) ile bir araya geldi.