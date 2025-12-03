Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Attiyah’ı Ankara'da Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah’ı kabul etti; Orgeneral Metin Tokel de kabulde yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:18
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Attiyah’ı Ankara'da Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Attiyah’ı Kabul Etti

Ankara'da resmi kabul

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah'ı kabul etti.

Ziyarete ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah’ı kabul etmiştir. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer almıştır"

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KATAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KATAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL JASSİM BİN ALİ AL-ATTİYAH'I KABUL ETTİ.KABULDE KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL METİN TOKEL DE YER ALDI

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, KATAR KARA KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
6
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
7
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?