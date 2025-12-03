Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Attiyah’ı Ankara'da Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Attiyah’ı Kabul Etti
Ankara'da resmi kabul
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah'ı kabul etti.
Ziyarete ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah’ı kabul etmiştir. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer almıştır"
