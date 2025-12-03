Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Al-Attiyah’ı Ankara'da Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah’ı kabul etti; Orgeneral Metin Tokel de kabulde yer aldı.