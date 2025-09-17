Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını kabul etti; gelişme Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:27
Genelkurmay'dan açıklama

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile görüştü.

