Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun İlk Yurt Dışı Ziyareti: KKTC

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yüksek Askeri Şura sonrası ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi; KKTC liderleriyle görüştü ve anıt mezarları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:53
Ziyaretin ayrıntıları

Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne yaptı.

Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Ziyarette kendisine, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü eşlik etti.

Ayrıca heyet, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret etti.

Bayraktaroğlu ve beraberindekiler, KKTC milli liderleri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ve Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ederek anıt özel defterlerini imzaladı.

Yüksek Askeri Şura toplantısında Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (solda), ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı. Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (sağda) tarafından kabul edildi.

