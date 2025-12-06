Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Şam'da Ahmed eş-Şara ile Görüştü

Resmi ziyaret kapsamında üst düzey temaslar gerçekleştirildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, dün Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Suriye’nin başkenti Şam’daki temasları kapsamında gerçekleşen görüşmede, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan da yer aldı.

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bayraktaroğlu ve Ergün, ziyaretleri sırasında ayrıca Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlunu ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti ve Suriye Devrimi Askeri Fuarında da incelemelerde bulundu.

