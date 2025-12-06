Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Şam'da Ahmed eş-Şara ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:02
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Şam'da Ahmed eş-Şara ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Şam'da Ahmed eş-Şara ile Görüştü

Resmi ziyaret kapsamında üst düzey temaslar gerçekleştirildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, dün Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Suriye’nin başkenti Şam’daki temasları kapsamında gerçekleşen görüşmede, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan da yer aldı.

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bayraktaroğlu ve Ergün, ziyaretleri sırasında ayrıca Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlunu ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti ve Suriye Devrimi Askeri Fuarında da incelemelerde bulundu.

ŞAM (İHA) - GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, DÜN SURİYE’YE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

ŞAM (İHA) - GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, DÜN SURİYE’YE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ.

ŞAM (İHA) - GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, DÜN SURİYE’YE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi