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Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısır'da Askeri Törenle Karşılandı

Orgeneral Metin Gürak, Mısır'daki resmi ziyaretinde askeri törenle karşılandı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:26
Genelkurmay Başkanı Gürak, Mısır'da Askeri Törenle Karşılandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Mısır'da Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathy Ibrahim Khalifa tarafından askeri törenle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır'da resmi ziyareti sırasında Korgeneral Khalifa tarafından askeri törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir." denildi.

Gürak, ayrıca Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Orgeneral Abdel-Magid Ahmed Abdel-Magid Sakr tarafından kabul edilmiş ve iki ülke arasındaki savunma iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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