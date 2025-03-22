Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 22:38
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle buluştu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bu buluşmanın hem bir dayanışma hem de moral kaynağı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi," ifadesine yer verildi.

Bu tür etkinliklerin, ülkenin güvenliği için fedakarlık gösteren kahramanların ailelerine olan saygıyı ve desteği pekiştirdiği belirtilerek, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'teki Türk Toplumu İftar Programında Buluştu
2
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'tan Hamas Açıklamaları
3
Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Duygu Dolu Konser
4
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu
5
Alanya'da Yamaç Paraşütü Kazası: Bir Pilot Yaralandı
6
Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında
7
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kayseri'de İftar Programında Konuştu

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!