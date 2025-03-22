Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle buluştu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bu buluşmanın hem bir dayanışma hem de moral kaynağı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve gazilerimizin aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi," ifadesine yer verildi.

Bu tür etkinliklerin, ülkenin güvenliği için fedakarlık gösteren kahramanların ailelerine olan saygıyı ve desteği pekiştirdiği belirtilerek, birlik ve beraberlik mesajı verildi.