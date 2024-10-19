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Genelkurmay Başkanından İtalya Ziyareti

Orgeneral Gürak, İtalya'da resmi temaslarda bulunarak Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:36
Genelkurmay Başkanından İtalya Ziyareti

Genelkurmay Başkanı İtalya'da Resmi Temaslarda Bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Roma'daki Türkiye Büyükelçiliği ve Roma Askeri Ataşeliği'ni ziyaret eden Gürak, Venedik Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Resmi Tören Detayları

Gerçekleştirilen bu ziyaret, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Orgeneral Gürak'ın, Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile gerçekleştirdiği görüşmelerin yanı sıra Venedik Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen resmi törende çelenk sunması dikkat çekti.

Bu ziyaret, Türkiye'nin İtalya ile olan askeri ve diplomatik ilişkilerini güçlendirmek amacı taşırken, Orgeneral Gürak'ın uluslararası düzeydeki temsil yeteneğini de gözler önüne serdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), İtalya temasları kapsamında Türkiye'nin Roma...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), İtalya temasları kapsamında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret etti, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük (sağda) ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), İtalya temasları kapsamında Türkiye'nin Roma...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), İtalya temasları kapsamında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret etti, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük (sağda) ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), İtalya temasları kapsamında Türkiye'nin Roma...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), İtalya temasları kapsamında Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret etti, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük (sağda) ile görüştü.

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