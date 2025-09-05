DOLAR
Gent'te 'Iqra: İçsel Yolculuğun Yedi Kapısı' İslam Sanatları Sergisi Açıldı

Gent'te Ahmet Özhan'ın katılımıyla Maide Taşlıdere küratörlüğünde 20 sanatçının eserleriyle 'Iqra' sergisi açıldı; hat, ebru ve çini eserleri ziyaretçileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:53
Belçika'nın Gent kentinde, Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan'ın katılımıyla 'Iqra: İçsel Yolculuğun Yedi Kapısı' başlıklı İslam sanatları sergisi açıldı. Küratörlüğünü Belçika doğumlu genç mimar Maide Taşlıdere'nin üstlendiği sergide, 20 sanatçı hat, ebru ve çini eserleriyle yer alıyor. Organizasyon Zebrastraat Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Küratörün açıklaması

Maide Taşlıdere, AA muhabirine uzun süredir Belçika'da İslam sanatları atölyeleri düzenlediğini ve böyle bir serginin eksikliğini hissettiğini belirtti. Serginin adının Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan İkra'dan esinlendiğini vurgulayan Taşlıdere şu ifadeleri kullandı:

İkra, 'oku' demek ama daha derin. Kainatı oku, insanı oku, kendini oku. Aslında birçok şey demek. Bu sergide 7 kapı var. 7 kapıda 7 yolculuk var. Her kapı bir içsel yolculuğu temsil ediyor. İlk kapı İkra ve tüm kapıları temsil ediyor. İkinci kapı Nafs (Nefis), üçüncü kapı Qalb (Kalp), dördüncü kapı Ma (Su), beşinci kapı Ishq (Aşk), altıncı kapı Nur (Işık), en son kapı Sujud (Secde) kapısı. Aslında her kapı seni secdeye hazırlıyor.

Taşlıdere, 'Bu bir tema ve herkes için yolculuk çok başka' ifadesini kullanarak, serginin Avrupa'da Müslüman olmayanların da ilgisini çekebilecek, herkese hitap edebilecek ve farklı yorumlara açık bir konseptle hazırlandığını kaydetti.

Açılış konuğu: Ahmet Özhan

Açılışta müzikli bir sohbet gerçekleştiren Ahmet Özhan, geleneksel sanatlarımızın varlığın özelliklerini, dizaynını ve dışa vurumunu tespit etme işlevi taşıdığını belirtti. Özhan'ın değerlendirmesi şöyle:

Geleneksel sanatlarımızın hepsinde varlığın özelliklerinin, dizaynının ve o dizaynla dışa vurum olarak gerçeğin, hakikatin tespit edilmesi lazımdır. Mutlaka tek var olanın sonsuz vecihlerle açığa çıkışının bir temaşasıdır bizim sanatımız.

İnsanoğlunun görevinin de bu olduğunu vurgulayan Özhan, örnekleyerek devam etti: Mesela bir cami yapılırken, o caminin bütün estetik yapısı, bütün oluşumu mutlaka varlıkla paralel bir gerçeği ortaya koymalı. Yoksa bütün bunlardan vareste bir statiğin ortaya koymuş olduğu bir yığın sanat değildir. Yaşanılası bir yer de değildir. Sıkıcıdır. İnsan güzeli hissetmeye, estetiği algılamaya temayüllü yaratılmıştır. Bundan dolayı bizim ceddimizin ortaya koymuş olduğu sanat, bütün bu amacı içselleştirmiş ve kendi branşlarıyla da dışa vurmuştur.

Katılım, destek ve sergi ziyareti

Sergi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından desteklendi. Açılışa Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar, Türkiye Maarif Vakfı'nın Belçika Temsilcisi Büşra Doğan ve Brüksel YEE Koordinatörü Abdullah Demir de katıldı.

Belçika'da yerleşik Türk toplumunun yanı sıra Gent'in Flaman sakinleri de sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergi, 14 Eylül'e kadar gezilebilecek.

