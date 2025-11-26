Georgia'da Trump aleyhindeki 2020 seçim müdahalesi davası düşürüldü

Mahkeme kararı ve Savcı Skandalakis'in gerekçeleri

ABD’de Georgia Eyalet Mahkemesi, Başkan Donald Trump ve ekibinin 2020 Başkanlık Seçimi sonucunu tersine çevirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla açılan davanın düşürülmesine karar verdi.

Davayı devralan eyalet Savcılar Konseyi Başkanı Pete Skandalakis bu sabah sunduğu dilekçede, davayı sürdürmenin zorluklarına dikkat çekti. Skandalakis, "seçim sonuçlarını sorgulama veya itiraz etmenin yasa dışı olmaması", mahkemenin başkana ilişkin dokunulmazlık tartışmalarının uzun sürmesi ve davanın pratik zorlukları gibi nedenlerle davanın devamının uygun olmadığını belirtti.

Skandalakis ayrıca, söz konusu soruşturmanın Federal Savcı Jack Smith tarafından üstlenilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

Yargıç kararı ve savunmanın tepkisi

Talebin ardından Fulton County Yüksek Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, davayı bütünüyle düşürme kararı verdi.

Trump’ın hukuk ekibinin lideri Steve Sadow, kararı değerlendirirken, davanın Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis tarafından başlatılan siyasi kovuşturma olduğunu belirtti ve "Bu dava hiç açılmamış olmalıydı. Tarafsız ve adil bir savcı, bu yargı savaşı saçmalığına son verdi" dedi.

Davanın geçmişi ve etik tartışmaları

Fani Willis, davayı yürütmek üzere özel savcı olarak görevlendirdiği Nathan Wade ile romantik ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından etik endişeler ile davadan alınmıştı. Willis’in davadan alınmasının ardından soruşturma, bugün davayı düşüren Pete Skandalakis'e devredilmişti.

Willis, Trump ve beraberindeki 18 kişiyi 13 suçlamadan yargılamış; suçlamalar arasında eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele kanununu ihlal etme, bir kamu görevlisini yeminini bozmaya zorlama ve yalan beyanda bulunma için komplo kurma gibi iddialar yer almıştı. Willis, sanıkları 2020 seçim sonucunu bozmak için organize suç örgütü gibi hareket etmekle suçlamıştı.

Davadaki en dikkat çekici delil

Dava kapsamında öne çıkan delillerden biri, Trump’ın 2020 seçim gecesi Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesinde yer alan "Sadece 11 bin 780 oy daha bulmam gerekiyor" ifadesiydi. Bu görüşme, Trump’ın Eyalet Dışişleri Bakanı’na baskı uygulamak ve oy sayımını etkilemeye çalışmakla suçlanmasının merkezindeydi.

Tarihi tutuklama ve sabıka fotoğrafı

2023 yılı ağustos ayında sunulan iddianameyle başlayan süreç, Trump’ın Atlanta’ya giderek Fulton County Hapishanesi’ne teslim olmasıyla tarihe geçti. Trump, kefaletle serbest bırakılmış ve polis dosyası için çekilen sabıka fotoğrafı ile ABD tarihindeki ilk sabıka fotoğraflı eski/şimdiki başkanlardan biri olmuştu.

Karar ile birlikte, Georgia'daki davanın düşürülmesi Trump açısından eyalet düzeyindeki bu ceza tehdidini sona erdirdi; dava sürecine dair tartışmalar ve itirazlar ise hukuki ve siyasi gündemde yer almaya devam edecek.

