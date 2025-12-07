Gercüş’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4’ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 4’ü çocuk 7 kişinin zehirlenmesine yol açtı; yaralılar Gercüş ve Batman hastanelerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 23:41
Öteyaka mezrasında sobadan sızan gaz aynı aileyi etkiledi

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü, Öteyaka mezrasında meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden 4’ü çocuk olmak üzere 7 kişi etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, zehirlenenler arasında Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4) ve Rıdvan K. (3) bulunuyor; ayrıca yardım etmeye çalışan bir kişi de etkilenmiştir.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Etkilenen 7 kişi önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemleriyle ilgili çalışmalar sürüyor.

