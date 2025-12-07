Gercüş’te karbonmonoksit zehirlenmesi: 4’ü çocuk, 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Öteyaka mezrasında sobadan sızan gaz aynı aileyi etkiledi

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü, Öteyaka mezrasında meydana gelen olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden 4’ü çocuk olmak üzere 7 kişi etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, zehirlenenler arasında Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4) ve Rıdvan K. (3) bulunuyor; ayrıca yardım etmeye çalışan bir kişi de etkilenmiştir.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Etkilenen 7 kişi önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve bölgedeki güvenlik önlemleriyle ilgili çalışmalar sürüyor.

