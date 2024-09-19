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Gergedan Amara'nın Kırık Bacağı İlk Kez Ameliyatla Tedavi Edildi

Gergedan Amara, İngiltere'de yapılan inovatif bir ameliyatla bacağındaki kırık tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:50
Gergedan Amara'nın Kırık Bacağı İlk Kez Ameliyatla Tedavi Edildi

Gergedan Amara'nın İnanılmaz Tedavi Süreci

İngiltere’deki Knowsley Safari Parkı’nda, bacağında kırık bulunan Amara isimli gergedana, dünya genelinde ilk kez uygulanan bir ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Amara’nın Durumu ve Ameliyat Süreci

Sene başında topallamaya başlayan Amara'nın durumunu değerlendiren veterinerler, sağ ön bacağında kırık tespit etti. 10 kişilik bir veteriner ekibi tarafından gerçekleştirilen bu karmaşık operasyon, gergedanın kafeste anestezi altında uzun süren bir ameliyatla fawn geçti.

Ameliyat sonrası Amara’nın bacağı 6 ay boyunca alçıda kaldı ve hareket kabiliyeti sınırlı bir şekilde tedavi edildi. Annesiyle birlikte belirli bir alanda bulunan gergedan, tedavi sürecinin ardından tekrar ayakları üzerinde durmayı başardı.

Dr. David Stack’ın Açıklamaları

Operasyonda görev alan Liverpool Üniversitesi'nden Dr. David Stack, Amara’nın ameliyatının daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemediğini aktardı. Stack, "Operasyon sırasında eklemin içerisine kamera yerleştirebildik, ancak zarar gören bölgenin ne kadarını görebildiğimizi bilmiyorduk," dedi.

Amara’nın tedavisinin, gelecekte benzer durumlarla karşılaşabilecek diğer ekipler için önemli bir rehber olacağını belirten Stack, "Bu süreç, birçok ilki içeren çığır açan bir veterinerlik yolculuğu oldu," şeklinde konuştu.

Dünyada Bir İlk

Bu ameliyat, dünya genelinde bir gergedanın kırık bacağının tedavi edilmesi konusundaki ilk örnek olarak kaydedilmiştir.

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