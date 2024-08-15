Gergerlioğlu'ndan Filistin Birliği Çağrısı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Filistin'e Destek

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Filistin'deki tüm grupların bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uygulamalarını eleştirerek, "Soykırımcı İsrail'e karşı Filistin'deki tüm grupların bir araya gelmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas'ın Ziyareti

Gergerlioğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin önemine dikkat çekti. "Bu, tarihin utanç tablosuydu, şimdi biz de Mahmud Abbas'ı alkışlayacağız. Mahmud Abbas, soykırıma uğrayan bir halkın temsilcisi olarak gönlümüzde önemli bir yere sahip," şeklinde konuştu.

Birlik Çağrısı ve Barış İhtiyacı

Hamas ile Filistin Devleti arasındaki sorunlara da değinen Gergerlioğlu, "Birbirlerinden ayrı, parçalanmış ve uzak durdukları müddetçe soykırımcı İsrail ve destekçileri bu halkı katletmeye devam edecek" diyerek, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi Kararına Değinme

Son olarak, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararına değinen Gergerlioğlu, daha önce kendisinin de bu karar ile tahliye olduğunu hatırlatarak, "Can Atalay'ın da aynı hukuki süreçle karşı karşıya kalması ve Meclis'teki görevine dönmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.