Gergerlioğlu ve Çiftyürek: Trump'ın Gazze Planı 'Teslimiyet', İklim Krizi Alarmı

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, Trump'ın Gazze planını 'teslimiyet' olarak nitelendirip, Küresel Sumud Filosu ve iklim krizine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:39
DEM Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

Gergerlioğlu ve Çiftyürek'in açıklamaları

DEM Parti milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sinan Çiftyürek, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına tepki gösterdi.

Gergerlioğlu: 'Bu bir teslimiyet planı'

Gergerlioğlu, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını 'bir teslimiyet anlaşması' olarak nitelendirerek, 'Bu, orayı direnişsiz bırakma, orada Filistin halkını ezme planı, başka bir şey değil. Barış için biz her zaman varız. Barış için tüm gayretlerimizi sarf ettik ama bu bir teslimiyet planı.' ifadelerini kullandı. Açıklamasında planın bölgedeki güç dengelerine ve Filistin halkının haklarına etkisine dikkat çekti.

Çiftyürek: Filoya ve iklim krizine vurgu

Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise Küresel Sumud Filosu'nun ağır koşullar altındaki Gazze halkına bir an önce ulaşması temennisinde bulundu. Çiftyürek, 86 milyonun karşı karşıya olduğu iklim krizinin sonuçlarının ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirterek, birçok şehirde yaşanan su kesintilerini hatırlattı.

Çiftyürek, iklim krizini esas alan çözüm arayışlarına girilmesi gerektiğini vurgulayarak, hem insani yardımların hızlandırılması hem de uzun vadeli iklim politikalarının önceliklendirilmesi çağrısında bulundu.

