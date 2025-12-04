Germencik'te Gıda İşletmelerine Sağlık Odaklı Denetim

Germencik’te İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ve gıda kontrol ekipleri, 5996 sayılı kanun kapsamında hijyen ve ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:54
Koordineli denetimlerle halk sağlığı hedefte

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda; Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile gıda kontrol görevlileri, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle incelendi. Denetimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin belirlenen plan doğrultusunda düzenli olarak devam edeceğini belirterek, "Hemşehrilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için çalışıyoruz" mesajını verdi.

Yetkililer, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini ve mevzuata aykırı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

