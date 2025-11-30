Germencik'te Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut İçin Mevlid: Dualar ve Taziye

Isparta'daki helikopter kazasında 9 Aralık 2024'te şehit düşen Teğmen Mustafa Atakan Dut için Germencik'te mevlid okutuldu, dualar ve taziyeler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:40
Isparta'daki helikopter kazasında 9 Aralık 2024'te şehit oldu

İsparta'da meydana gelen helikopter kazasında 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut için memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde mevlid düzenlendi.

Şehidin ailesinin evinde gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa, ilçe halkının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlide katılanlar arasında Germencik Kaymakamı Sultan Doğru da yer aldı. Kaymakam Doğru, şehidin annesi Kübra Dut, babası Astsubay Başçavuş Ali Dut ve kardeşi Ecemnur Dut'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Okunan mevlidin ardından şehit için dualar edildi; vatandaşlar şehit ailesine destek verirken, aile de kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Sultan Doğru, protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

