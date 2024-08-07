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Germencik'te Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın Germencik'te çıkan zeytinlik ve orman yangınına müdahale devam ediyor. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale etmekte.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:58
Germencik'te Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Germencik'te Yangın Vakası

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan zeytinlik ve ormanlık alanda meydana gelen yangına öncelikle karadan ve havadan müdahale ediliyor. Olay, Gümüşköy mevkisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Alevler Ormancı Alana Sıçradı

Rüzgarın etkisiyle alevlerin ormanlık alanlara yayılması üzerine çevre illerden yangın söndürme ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesine jandarma ve emniyet güçlerine ait TOMA araçları ile vatandaşlar da destek sağlamaktadır.

Tahliye ve Tedbirler Alındı

Ziyaretler sırasında Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Evrim Karakoz ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat, yaptığı açıklamada, Aydın'da hava sıcaklığının yüksek olduğunu ve yangının hızla yayıldığını belirtti. Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 50 araç ve 220 personelin yanı sıra, jandarma ve sağlık ekipleri de olay yerinde müdahale ediyor.

Can Kaybı Olmadı, Önlemler Alındı

Canbolat, "Yangından dolayı can kaybı yok ancak 2 metruk ev zarar gördü ve bu evler tedbiren boşaltıldı. Ayrıca bir restoran da tahliye edildi." şeklinde bilgi verdi.

Bölgedeki takviye kuvvetler için İzmir, Manisa ve Denizli'den ek ekipler istendiğini belirten Canbolat, yangına sıkı bir şekilde müdahale ettiklerini ifade etti. Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Çerçioğlu, tüm ekiplerin yangınla mücadele için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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