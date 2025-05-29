DOLAR
39,1 0,01%
EURO
44,6 -0,89%
ALTIN
4.174,23 -0,81%
BITCOIN
4.139.672,7 1,26%

Gerze'de Filistin İçin Destek Etkinliği: İsrail Protesto Edildi

Sinop'un Gerze ilçesinde Filistin'e destek ve İsrail'i protesto etmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 20:28
Gerze'de Filistin İçin Destek Etkinliği: İsrail Protesto Edildi

Gerze'de Filistin İçin Destek Etkinliği

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde, Filistin'e destek ve İsrail'i protesto etkinliği yapıldı. Etkinlikte katılımcılar, araç konvoylarıyla festival alanına ulaştı.

Tepkiler ve Birliktelik

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, Gazze'de yaşanan saldırıları protesto ettiler. İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şube Başkanı Zeki Sağır, Mescid-i Aksa'nın dünya üzerindeki en önemli dini yapılar arasında olduğunu vurgulayarak, Kudüs'ün üç semavi din için de kutsal olduğunu belirtti.

Sağır, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de hastaneleri, ibadethaneleri ve sivil alanları hedef aldığı saldırılarının insanlık için büyük bir yaralama olduğunu ifade etti. "Buraya dünyanın neresinde olursa olsun, zulme karşı durmak ve imanının izzetini korumak için mücadele eden kardeşlerimize destek vermek üzere toplandık," dedi.

Dua ve İkilik

Etkinlik, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından yapılan dua ile sona erdi. Filistin halkı için dua eden Aktaş, etkinliğin manevi atmosferini artırarak katılımcılara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde...

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde Filistin'e destek, İsrail'i protesto etkinliği yapıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde...

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde Filistin'e destek, İsrail'i protesto etkinliği yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Tutuklama
2
Türkçe Eserler Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Tanıtılıyor
3
Fethiye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Bahçeleri Açılışında Önemli Mesajlar
5
KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü
6
AFAD'ın Dron ile Kayıp Arama Yarışması Kırşehir'de Start Aldı
7
Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım