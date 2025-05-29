Gerze'de Filistin İçin Destek Etkinliği: İsrail Protesto Edildi

Gerze'de Filistin İçin Destek Etkinliği

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde, Filistin'e destek ve İsrail'i protesto etkinliği yapıldı. Etkinlikte katılımcılar, araç konvoylarıyla festival alanına ulaştı.

Tepkiler ve Birliktelik

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, Gazze'de yaşanan saldırıları protesto ettiler. İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şube Başkanı Zeki Sağır, Mescid-i Aksa'nın dünya üzerindeki en önemli dini yapılar arasında olduğunu vurgulayarak, Kudüs'ün üç semavi din için de kutsal olduğunu belirtti.

Sağır, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de hastaneleri, ibadethaneleri ve sivil alanları hedef aldığı saldırılarının insanlık için büyük bir yaralama olduğunu ifade etti. "Buraya dünyanın neresinde olursa olsun, zulme karşı durmak ve imanının izzetini korumak için mücadele eden kardeşlerimize destek vermek üzere toplandık," dedi.

Dua ve İkilik

Etkinlik, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından yapılan dua ile sona erdi. Filistin halkı için dua eden Aktaş, etkinliğin manevi atmosferini artırarak katılımcılara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde Filistin'e destek, İsrail'i protesto etkinliği yapıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde Filistin'e destek, İsrail'i protesto etkinliği yapıldı.