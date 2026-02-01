Gez-Gör Kocaeli Projesi: Kocaeli'nin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Rehberli Turlarla Tanıtılıyor

Gez-Gör Kocaeli Projesi ile Kocaeli’nin zengin mirası keşfe açılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlatılan Gez-Gör Kocaeli Projesi, vatandaşlara Kocaeli’nin tarihî yapıları ve doğal güzelliklerini uzman rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı sunuyor. Proje, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Projenin kapsamı ve hizmetler

2012 yılında başlatılan program, katılımcılara tam donanımlı araçlar ve uzman rehber desteğiyle rehberli turlar gerçekleştiriyor. Turlarda katılımcılar kentin kültürel mirasını yerinde inceleme imkânı bulurken, organizasyon kapsamında katılımcılara kumanya ikramı da sağlanıyor. Fotoğraf meraklıları için şehir manzaralarını görüntüleme fırsatı öne çıkıyor.

5 farklı rota ile şehir turları

Proje bünyesinde sunulan programlar arasında "İzmit Tarih Turu", "Hereke-Gebze Tarih Turu", "Gölcük Tarih Turu", "Doğa Kocaeli Turu" ve "Suyun Yolculuğu Turu" olmak üzere 5 farklı rota yer alıyor. Her rota, Kocaeli’nin farklı tarihî ve doğal değerlerini tanıtacak şekilde planlanıyor.

Başvuru koşulları

Turlar en az 20 kişilik gruplar halinde düzenleniyor ve 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlar programa katılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen gruplar istedikleri rotayı seçerek gezgorkocaeli.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

"GEZ-GÖR KOCAELİ PROJESİ", VATANDAŞLARA KENTİN TARİHİ YAPILARINI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ REHBERLER EŞLİĞİNDE KEŞFETME İMKANI SUNUYOR.