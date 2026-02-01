Gez-Gör Kocaeli Projesi: Kocaeli'nin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Rehberli Turlarla Tanıtılıyor

Büyükşehir'in 2012'de başlattığı Gez-Gör Kocaeli Projesi, rehber eşliğinde 5 rota üzerinden kentin tarihî ve doğal zenginliklerini keşfe açıyor. Online başvuru imkânı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:17
Gez-Gör Kocaeli Projesi: Kocaeli'nin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Rehberli Turlarla Tanıtılıyor

Gez-Gör Kocaeli Projesi ile Kocaeli’nin zengin mirası keşfe açılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlatılan Gez-Gör Kocaeli Projesi, vatandaşlara Kocaeli’nin tarihî yapıları ve doğal güzelliklerini uzman rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı sunuyor. Proje, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Projenin kapsamı ve hizmetler

2012 yılında başlatılan program, katılımcılara tam donanımlı araçlar ve uzman rehber desteğiyle rehberli turlar gerçekleştiriyor. Turlarda katılımcılar kentin kültürel mirasını yerinde inceleme imkânı bulurken, organizasyon kapsamında katılımcılara kumanya ikramı da sağlanıyor. Fotoğraf meraklıları için şehir manzaralarını görüntüleme fırsatı öne çıkıyor.

5 farklı rota ile şehir turları

Proje bünyesinde sunulan programlar arasında "İzmit Tarih Turu", "Hereke-Gebze Tarih Turu", "Gölcük Tarih Turu", "Doğa Kocaeli Turu" ve "Suyun Yolculuğu Turu" olmak üzere 5 farklı rota yer alıyor. Her rota, Kocaeli’nin farklı tarihî ve doğal değerlerini tanıtacak şekilde planlanıyor.

Başvuru koşulları

Turlar en az 20 kişilik gruplar halinde düzenleniyor ve 18 yaş ve üzerindeki vatandaşlar programa katılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen gruplar istedikleri rotayı seçerek gezgorkocaeli.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

"GEZ-GÖR KOCAELİ PROJESİ", VATANDAŞLARA KENTİN TARİHİ YAPILARINI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ REHBERLER...

"GEZ-GÖR KOCAELİ PROJESİ", VATANDAŞLARA KENTİN TARİHİ YAPILARINI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ REHBERLER EŞLİĞİNDE KEŞFETME İMKANI SUNUYOR.

"GEZ-GÖR KOCAELİ PROJESİ", VATANDAŞLARA KENTİN TARİHİ YAPILARINI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ REHBERLER...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Sağanakta Can Kurtarma: Büyükşehir Ekipleri Hayvanları da Korudu
2
Laktoz İntoleransında Beslenme Rehberi: Dyt. Hilal Şahin Güneşsu’nun Önerileri
3
İzmir Büyükşehir Sağanakta Hayvanlara Koştu: Koyun, Tavuk ve Yaralı Güvercin Kurtarıldı
4
Bursa Osmangazi’de Afet Hazırlığı: 17 bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 bin m² Afet Köyü
5
Ülkü Ocakları Bayındır'da Sömestr Kampıyla Gençleri Buluşturdu
6
Bursa Osmangazi'de Afet Hazırlığı: 17 Bin m² Koordinasyon Merkezi ve 53 Bin m² Afet Köyü
7
Sosyal Medyada 'Doğal' Zayıflama Ürünleri Ölümcül Risk Taşıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları