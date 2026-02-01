Laktoz İntoleransında Beslenme Rehberi: Dyt. Hilal Şahin Güneşsu’nun Önerileri

Dyt. Hilal Şahin Güneşsu, laktoz intoleransında diyet stratejilerini, süt ürünleri kısıtlamasının risklerini ve kalsiyum takviyesinin önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:02
Laktoz İntoleransında Beslenme Rehberi: Dyt. Hilal Şahin Güneşsu’nun Önerileri

Laktoz İntoleransında Beslenme Rehberi

Diyetisyen Hilal Şahin Güneşsu, laktoz intoleransı olan bireylerde beslenme düzeninin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini açıkladı. Belirtiler, tedavi amaçları ve dikkat edilmesi gereken besin ögeleri üzerinde önemle durdu.

Laktoz intoleransı nedir?

Güneşsu: "Laktoz intoleransı, süt ve süt ürünlerinde bulunan karbonhidrat olan laktozun sindiriminde gerekli olan laktaz enziminin eksikliği ya da enzim aktivitesinde yetersizlik sonucu sindirilememesi sonucu gelişen durumdur. Bu durum sonucunda karın ağrısı, kramp, bulantı, kusma, ishal gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir"

Beslenme tedavisinin hedefi ve uygulama yolları

Güneşsu: "Laktoz intoleransı olan bireylerde uygulanan tıbbi beslenme tedavisindeki amaç, diyetle alınan laktoz miktarını azaltmaktır. Bu esnada diyetin örüntüsü oluşturulurken; laktoz içeren besinlerin diyetten çıkarılması, düşük laktoz içeren besinleri tüketmek, laktozsuz süt ve laktoz içeriği düşük yoğurt laktoz içeren besinlerle birlikte laktaz enzimi tüketmek, süt yerine yoğurt tüketmek gibi birtakım yollar izlenebilir. Beslenme tedavisinde en etkili yöntem, laktoz içeren besinleri diyetten çıkarmaktır. Ancak diyetten süt ve süt ürünlerinin çıkarılması başta kalsiyum olmak üzere birçok elzem besin ögesi eksikliklerine neden olabilektedir. Kalsiyum alımındaki azalmanın osteoporoz, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi önemli sağlık sorunları ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle diyete laktozu azaltılmış besinler eklenmeli veya laktoz içeriği daha düşük olan besinler ile kişinin genel durumu izlenmelidir"

Kalsiyum, vitaminler ve takip

Güneşsu: "Diyet tedavisindeki temel amaç, laktoz içeren besinlerden uzak durmak ile büyüme ve gelişimi sağlamak olduğuna dikkat çeken . Laktoz intoleransında diyetten laktoz içeren besinlerin çıkarılması ile hastalık belirtileri tedavi edilirken, süt ve süt ürünlerinin diyetten çıkarılması; kaliteli protein kaynağının azalmasına, elzem vitamin ve mineral eksiklikleri sonucu uzun dönemde kemik mineralizasyonunun bozulmasına, osteoporoza sebep olabilir. Bu nedenle uygulanacak diyet, besin ögesi içeriği açısından da değerlendirilmeli, hastanın yeterli kalsiyum, riboflavin, D vitamini aldığından emin olunmalı ve gerekli durumlarda dışarıdan takviye gereklidir. Dolayısıyla hastanın elzem besin ögesi ihtiyaçları karşılanmalıdır."

Önemli not: Laktozu azaltılmış veya laktozsuz ürünlerin diyet içinde yer alması, kalsiyum ve D vitamini alımının takip edilmesi ve gerekirse takviye planlanması, uzun dönem sağlık risklerini azaltmak için gereklidir.

