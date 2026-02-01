Ovacık'ta UMKE, 112 ve AFAD'tan hayat kurtaran müdahale

Çambulak köyü Balveren mezrasında koordineli kurtarma

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Çambulak köyü Balveren mezrasında yaşayan 70 yaşındaki K.M., göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Vatandaşın çağrısı üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ile AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu coğrafi şartlara rağmen ekipler koordineli bir çalışma yürüttü ve olay yerine ulaşılarak hastaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerindeki müdahalenin ardından K.M., güvenli şekilde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hasta, tedavi edilmek üzere ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hızlı ve eşgüdümlü müdahale, olası daha ciddi bir sağlık sorununun önüne geçti.

