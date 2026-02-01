Ülkü Ocakları Bayındır'da Sömestr Kampıyla Gençleri Buluşturdu

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı'nın Bayındır'da düzenlediği Yusuf Akçura Yarıyıl Eğitim Programı kampı, eğitim, spor ve sosyal etkinliklerle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:39
İzmir’in Bayındır ilçesinde Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Yusuf Akçura Yarıyıl Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen sömestr kampı tamamlandı. İzmir’in farklı ilçelerinden gelen öğrencilerin katıldığı kamp; eğitim faaliyetleri, sportif etkinlikler, seminerler, yarışmalar ve sosyal etkinliklerle dolu bir program sundu.

Kampın içeriği ve amaçları

Yarıyıl tatili boyunca süren programda gençlerle bir araya gelinerek hem eğitici hem de sosyal açıdan verimli bir süreç yaşandığı belirtildi. Kişisel gelişim, birlik ve dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı kamp, gençlerin bilgi, duruş, disiplin ve dava şuuruyla güçlenmesine katkı sağladı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Bayındır’da Yusuf Akçura Yarıyıl Eğitim Programı kapsamında iki gün süren bir kamp düzenlediklerini belirterek, "Bu süreçte birlikte kaldık, birlikte hareket ettik. Aynı sofrada buluştuk, aynı hedefe yürüdük. Dilimizde, fikrimizde ve işlerimizde birlik vardı. Bu kamp; gençlerimizin bilgiyle, duruşla, disiplinle ve dava şuuruyla güçlendiği bir eğitim süreci oldu. Ortaöğretim başkanlarımız teşkilatımızın dünü veya yarınları değil, tam da bugünüdür" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Karakaya ise, gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Ülkü Ocaklarımızın gençlerimiz için hazırladığı bu tür kamplar; birlik, beraberlik ve milli şuurun güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Gençlerimizin hem eğitici hem de sosyal anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu anlamlı organizasyonun ilçemizde gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Teşekkür ve sonuç

Kampın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç ile ev sahipliği yapan Bozdağ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yılmaz ve kamp süresince görev alan tüm gönüldaşlara teşekkürlerini iletti. Programın gençlerin sosyal gelişimine ve dayanışma kültürüne önemli katkı sağladığı kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

