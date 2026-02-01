Köyceğiz'de Berat Kandili 2 Şubat 2026'da Özel Programlarla İdrak Edilecek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Ramazan-ı Şerifin müjdecisi Berat Kandili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çeşitli etkinliklerle anılacak.

Program Detayları

Berat Kandili vesilesiyle, Köyceğiz Merkez Hacılar (Yunus Emre) Camii’nde Pazartesi günü saat 10.30’da bayanlara yönelik özel bir program gerçekleştirilecek. Akşam namazından sonra ise tüm cemaate yönelik programlar Merkez Hacıbey Camii, Beyobası Mahallesi Merkez Camii ve Köyceğiz’deki tüm camilerde düzenlenecek.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Programlarımıza tüm halkımızı davet eder, Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirlerimizin ve tüm inananların Berat kandillerini tebrik eder, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam aleminin, birlik ve beraberliğine, aziz milletimizin ve bütün insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ederiz".

Yetkililer, tüm vatandaşları programlara katılmaya davet ederek, kandilin birlik, beraberlik ve huzura katkı sağlamasını diledi.

