İzmir'de Sağanakta Can Kurtarma: Büyükşehir Ekipleri Hayvanları da Korudu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı kent genelinde tüm canlıları korumak üzere aralıksız görev yapıyor. Ekipler, gelen ihbarlara anında yanıt vererek yurttaşların ve canlıların güvenliği için yoğun mesai harcıyor.

Torbalı'da ahır kurtarma ve müdahale

Yağışların olumsuz etkilediği ilçelerden Torbalı'da, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Göllüce Mahallesi 729 Sokak'ta su basan bir ahırda mahsur kalan koyun ve tavuklar için seferber oldu. Hayvanlar, ekiplerin dikkatli ve özverili çalışmasıyla tahliye edildi; kurtarılan hayvanların yem ve su ihtiyaçları da ekiplerce karşılandı. Bir itfaiye erinin koyunları elleriyle beslemesi yürekleri ısıtan görüntüler oluşturdu. Bölgede biriken suların tahliyesi için su çekme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Yaralı güvercin tedavi edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaralı halde bulduğu yaban güvercini, hassasiyetle Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirildi. Veteriner hekimler, güvercine hemen müdahale etti; güvercinin sağ kanadında açık yara ve sağ göz çevresinde travmatik bulgular tespit edildi. Kırık olmadığı saptanan güvercinin yaraları temizlenerek tedavi edildi. Güvercin sağlığına kavuştuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Sahada her canlı için gösterilen hassasiyet ve özveri, kente umut veren görüntüler sunuyor.

SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI SAHADA OLAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, TÜM CANLILARI KORUYARAK YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜLERE İMZA ATIYOR. ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE AHIRDA MAHSUR KALAN KOYUN VE TAVUKLARI KURTARAN İTFAİYE ERLERİ, HAYVANLARI ELLERİYLE BESLEDİ. ZABITA EKİPLERİNCE YARALI ŞEKİLDE BULUNAN GÜVERCİN İSE VETERİNER HEKİMLERE TESLİM EDİLEREK HIZLA TEDAVİ ALTINA ALINDI.