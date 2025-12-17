DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Gezici Aşevi 81 İlde: Polis Memuru Mustafa Şahin'in Projesi

Polis memuru Mustafa Şahin'in başlattığı Gezici Aşevi Projesi, Ankara'dan başlayıp 81 ilde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, giysi ve temel ihtiyaç desteği sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:37
Gezici Aşevi 81 İlde: Polis Memuru Mustafa Şahin'in Projesi

Gezici Aşevi 81 ilde gönüllere dokunuyor

Polis memuru Mustafa Şahin tarafından hayata geçirilen Gezici Aşevi Projesi, Ankara'da start alarak 81 ili kapsayan geniş bir yardım ağı oluşturdu. Proje, ihtiyaç sahiplerine yönelik kapsamlı destekleriyle dikkat çekiyor.

Projenin kapsamı

Gezici aşevi aracı yalnızca sıcak yemek dağıtmakla kalmıyor; araç içerisinde ayakkabı, mont, kırtasiye malzemeleri, gıda ürünleri, akülü araçlar ve daha birçok hayati ihtiyaç yer alıyor. Bu yaklaşım, karın doyurmanın ötesinde insan onurunu esas alan bir yardım anlayışını ortaya koyuyor.

Toplumsal etki ve sürdürülebilirlik

Yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan Mustafa Şahin, gezici aşevi araçlarının yemek ve giysi dışında ihtiyaç sahiplerinin mevcut tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldığını belirtiyor. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği proje, bugüne kadar binlerce kişinin karnını doyururken toplumda dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirdi.

Başlangıç noktası Ankara olan proje, Türkiye genelinde 81 ilde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN, ANKARA’DA START VERİLEN VE 81 İLİ KAPSAYAN GEZİCİ AŞEVİ ARACI PROJESİ...

POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN, ANKARA’DA START VERİLEN VE 81 İLİ KAPSAYAN GEZİCİ AŞEVİ ARACI PROJESİ İLE BİR KEZ DAHA GÖNÜLLERİ FETHETTİ. HAYATA GEÇİRİLEN PROJE, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN UMUT VE SEVİNÇ KAYNAĞI OLDU.

POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN, ANKARA’DA START VERİLEN VE 81 İLİ KAPSAYAN GEZİCİ AŞEVİ ARACI PROJESİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
5
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı
6
Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı
7
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi