Gezici Aşevi 81 İlde: Polis Memuru Mustafa Şahin'in Projesi

Gezici Aşevi 81 ilde gönüllere dokunuyor

Polis memuru Mustafa Şahin tarafından hayata geçirilen Gezici Aşevi Projesi, Ankara'da start alarak 81 ili kapsayan geniş bir yardım ağı oluşturdu. Proje, ihtiyaç sahiplerine yönelik kapsamlı destekleriyle dikkat çekiyor.

Projenin kapsamı

Gezici aşevi aracı yalnızca sıcak yemek dağıtmakla kalmıyor; araç içerisinde ayakkabı, mont, kırtasiye malzemeleri, gıda ürünleri, akülü araçlar ve daha birçok hayati ihtiyaç yer alıyor. Bu yaklaşım, karın doyurmanın ötesinde insan onurunu esas alan bir yardım anlayışını ortaya koyuyor.

Toplumsal etki ve sürdürülebilirlik

Yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla tanınan Mustafa Şahin, gezici aşevi araçlarının yemek ve giysi dışında ihtiyaç sahiplerinin mevcut tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldığını belirtiyor. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği proje, bugüne kadar binlerce kişinin karnını doyururken toplumda dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirdi.

Başlangıç noktası Ankara olan proje, Türkiye genelinde 81 ilde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN, ANKARA’DA START VERİLEN VE 81 İLİ KAPSAYAN GEZİCİ AŞEVİ ARACI PROJESİ İLE BİR KEZ DAHA GÖNÜLLERİ FETHETTİ. HAYATA GEÇİRİLEN PROJE, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN UMUT VE SEVİNÇ KAYNAĞI OLDU.