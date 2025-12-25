Gıda Zehirlenmesi Uyarısı: Meltem Demirci'den Korunma Önerileri

SANKO Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Demirci, gıda zehirlenmelerinin toplum sağlığını tehdit eden, önlenebilir ancak ihmal edildiğinde ciddi sonuçlar doğurabilen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Belirtiler

Uzm. Diyetisyen Demirci, "Gıda zehirlenmesi bakteri, virüs, parazit veya toksin içeren besinlerin tüketilmesi sonucu gelişen ve genellikle sindirim sistemini etkileyen klinik bir tablodur" dedi. En sık rastlanan belirtiler: Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı - kramp, halsizlik ve baş dönmesi, ateş, iştahsızlık, dehidratasyon belirtileri (ağız kuruluğu, susuzluk hissi).

En sık nedenler

Uzm. Diyetisyen Demirci, gıda zehirlenmelerinin ortaya çıkmasında en sık karşılaşılan nedenleri özetleyerek şunları söyledi: Yeterli ısıda pişirilmemiş et, tavuk ve yumurta ürünleri; soğuk zinciri bozulmuş veya uygun şartlarda saklanmamış süt ve süt ürünleri; yeterince temizlenmemiş sebze ve meyveler; hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanan veya servis edilen besinler; pişmiş yemeklerin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi.

Bu faktörlerin mikroorganizmaların çoğalmasına ve besinlerin tüketim açısından riskli hale gelmesine neden olabileceğini belirten Demirci, özellikle çocuklar, yaşlı bireyler, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin gıda kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha hassas olduğunu söyledi. Ayrıca gıda güvenliğinin yalnızca üretim ve dağıtım süreçleriyle sınırlı kalmayıp, ev mutfağındaki uygulamaların da belirleyici olduğunu vurguladı.

Evde alınacak temel önlemler

Demirci, "Evde uygulayabilecek basit ancak etkili önlemlerle gıda zehirlenmeleri büyük ölçüde önlenebilir" diyerek şu önerileri paylaştı:

El hijyeni: Yemek hazırlığı öncesinde ve sonrasında, çiğ gıdalarla temasın ardından en az 20 saniye eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.

Çiğ ve pişmiş besinlerin ayrılması: Çiğ et, balık ve tavuk ürünleri diğer gıdalarla temas etmeyecek şekilde muhafaza edilmeli, mümkünse ayrı kesme tahtaları ve ekipmanlar kullanılmalıdır.

Yeterli pişirme: Özellikle hayvansal kaynaklı besinlerde iç sıcaklığın güvenli düzeye ulaşması sağlanmalıdır.

Uygun saklama: Pişmiş yemekler oda sıcaklığında en fazla 2 saat bekletilmeli, uygun kaplarda buzdolabında saklanmalıdır.

Sebze ve meyve temizliği: Akan suda bol suyla yıkanmalı, gerek görüldüğünde uygun dezenfeksiyon yöntemleri kullanılmalıdır.

Uzm. Diyetisyen Demirci, gıda zehirlenmelerinin büyük bir bölümünün doğru hijyen uygulamaları, uygun pişirme teknikleri ve doğru saklama şartları ile önlenebileceğini hatırlatarak, gıda güvenliği bilincinin kazandırılmasının bireysel sağlığın korunmasının yanı sıra toplum sağlığının sürdürülebilirliği için de temel bir gereklilik olduğunu belirtti.

UZM. DYT. MELTEM DEMİRCİ