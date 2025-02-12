Gıdalardaki Eser Elementler için Numune Alma Kriterleri Güncellendi

Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanları İçin Yeni Kriterler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalardaki eser elementler ve işleme bulaşanlarının resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterlerini güncelledi. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği' ile yürürlüğe girdi.

Yeni Limitler ve Kontrol Süreci

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, güncellemeler sayesinde gıdalardaki eser elementler için belirlenen maksimum limitler arasında kurşun, kadmiyum, cıva, arsenik ve kalay gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, 3-monokloropropan-1,2-diol ile glisidil yağ asidi esterleri gibi işleme bulaşanlar da kapsama alındı.

Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğü’ne uyumlu olarak hazırlandı ve piyasaya arz edilen gıdalardan numune alınarak, yönetmelik gerekliliklerine uygunluğun kontrolünü hedefliyor. Uygun olmayan gıdalar için idari yaptırımlar uygulanacak.

Numune Alma İlkeleri ve Laboratuvar Süreçleri

Güncellenen tebliğ, numune almanın genel ilkelerini belirlerken, partilere göre alınması gereken laboratuvar numunesi miktarını da belirliyor. Uygun şekilde alınan numuneler analize hazır hale getirilerek yetkili laboratuvarlara gönderiliyor. Bu laboratuvarların, resmi kontroller sırasında belirli performans kriterlerini karşılayan analiz metotlarını kullanmaları gerekiyor.

Tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından, 31 Aralık 2025 tarihine kadar, faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların belirtilen kriterlere uyması zorunludur.