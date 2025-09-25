Gideon Saar: Batı Şeria'daki yerleşimlerin ilhakı değerlendiriliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Batı Şeria'daki gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşimlerin İsrail'e ilhakını değerlendirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:29
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve gasbedilen Filistin toprakları üzerinde kurulu yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesinin değerlendirildiğini açıkladı.

İlhak değerlendirmesi

Saar, İtalya'nın Corriere Della Sera gazetesine verdiği demeçte, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin İsrail'e ilhak edilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Bakan, konu hakkında henüz nihai bir karar verilmediğini vurguladı.

Saar, bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararını "yanlış bir karar" olarak nitelendirerek, "Hamas'ın Batı Şeria'nın kontrolünü ele geçireceğini" iddia etti.

Filistin Yönetimi kontrolündeki bölgeler

Bakan, Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi kontrolündeki bölgelerin ilhakının gündemlerinde olmadığını belirterek, "Filistin Yönetimi topraklarının ilhakını tartışmaya bile niyetimiz yok çünkü Filistinlileri kontrol etmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Sumud Filosu'na yönelik tehdit

Saar, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek amacıyla Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engelleyeceklerini ima etti. Saar, "Onları (Sumud Filosu'nu) durdurmalıyız. Şiddetle değil, ama durdurmalıyız." dedi. Filoda 50'den fazla tekne bulunduğu bildirildi.

Uluslararası tepkiler ve diplomasi

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararları sonrası Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini gündeme getirmişti. İsrail basını, Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya Tel Aviv'in önümüzdeki aylarda Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktardı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararları üzerine yaptığı açıklamada, bu adıma ABD'den döndükten sonra yanıt vereceğini belirterek, "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü kapalı bir ilhak tehdidinde bulunmuştu.

