Gideon'un Savaş Arabaları: Gazze'de 9 bin 73 Ölü, 36 bin 900 Yaralı

İsrail'in 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunda Gazze'de 17 Mayıs'tan bu yana 9 bin 73 kişi öldü, 36 bin 900 kişi yaralandı; hükümet uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 20:18
İsrail'in 'Gideon'un Savaş Arabaları' planı ve Gazze'deki bilanço

İsrail ordusunun 17 Mayıs'tan bu yana uyguladığı ve "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen operasyonlar sonucu Gazze Şeridi'nde ağır can kayıpları yaşandı. Gazze'deki yetkililer, saldırılarda 9 bin 73 kişinin hayatını kaybettiğini ve 36 bin 900 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ordu sözcüsünün iddiaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, operasyon kapsamında Gazze'nin yüzde 75'inin ele geçirildiğini, 2 bin 100 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 100 hedefin vurulduğunu belirterek bunun büyük başarılar olduğunu açıkladı.

Gazze yönetiminin açıklaması ve sivil kayıplar

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasında, yaşamını yitirenler arasında 2 bin 358 çocuğun, 1 bin 88 kadının ve 455 yaşlının bulunduğu; ölenlerin yüzde 43'ünün toplumun en savunmasız kesimini oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ölenlerin geri kalanının, aç bırakılan ve ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde ya da Gazze'nin farklı noktalarında yardım tırlarının geçiş alanlarında soğukkanlılıkla öldürülen gençler ve erkeklerden oluştuğu ifade edildi.

Sorumluluk ve uluslararası çağrı

Gazze yönetimi, tüm bu suçlardan İsrail, ABD ve soykırıma karışan ülkelerin sorumlu olduğunu belirterek uluslararası topluma "İsrail'in işlediği katliamları durdurmak için ciddi ve fiili olarak harekete geçme" çağrısında bulundu.

Operasyonun hedefleri ve yeni plan

İsrail ordusunun "Gideon'un Savaş Arabaları" planı, kuzeydeki Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürmeyi ve ordunun işgal ettiği yerlerde kalmasını öngörüyor. Plan çerçevesinde yoğun hava saldırıları düzenleniyor.

İsrail, ayrıca kuzeydeki Gazze kentinin işgalini hedefleyen yeni bir planı onayladı. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 20 Ağustos'ta onayladığı bu yeni aşamaya ise "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verildi.

Gelişmeler, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirirken taraflar arasındaki gerilim sürüyor.

