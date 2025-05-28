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Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Orka Holding, Giresun'da yeni fabrikalarla 2.250 kişiye istihdam sağlayacak 750 milyon TL'lik dev yatırım duyuruldu.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 09:25
Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Giresun’da 2.250 kişilik dev istihdam fırsatı

Türk ekonomisine ve istihdam alanına büyük katkı sunarak gelişimini sürdüren Orka Holding, Giresun'da çarpıcı bir projeye imza attı. 750 milyon TL'lik bütçe ile hayata geçirilecek iki yeni fabrika ile Orka Holding, Giresun'u üretim üssü haline dönüştürmeyi hedefliyor.

Dev yatırım ile istihdam artışı

Bu proje sayesinde Giresun’daki istihdam sayısı 2.250 kişiye çıkacak. Böylece işsizlik sorununun önemli ölçüde azalması bekleniyor. Türkiye'nin tekstil sektöründeki gücünü pekiştirecek olan bu fabrikaların büyük bir kısmı, uluslararası markalar için üretim yapacak.

Orka Holding'den yerel kalkınmaya destek

Orka Holding'in Giresun'daki başarı öyküsü 2004 yılında 110 kişiyle başlayan üretim serüveniyle başlıyor. Bugün, ilk fabrikanın açılışı sonrasında ikinci fabrikanın açılması ve üçüncüsünün temeli atılmakta. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yeni tesislerinin yapay zeka ile robotik sistemlerle donatıldığını ve yıllık 2 milyon 300 bin adetlik bir üretim kapasitesine ulaştıklarını belirtti.

Yeni fabrikalar Ocak 2026’da faaliyete geçecek

İkinci fabrika için 350 milyon TL, Ocak 2026'da faaliyet geçmesi hedeflenen üçüncü fabrika için 400 milyon TL yatırım yapıldı. Bu tesislerde:

  • 1 milyon 320 bin adet gömlek
  • 580 bin adet pantolon
  • 400 bin adet takım elbise

üretileceği ve bu ürünlerin Orka Holding'in kendi markalarının yanı sıra 27 uluslararası markaya toptan olarak ulaşacağı müjdelendi.

Küresel büyüme planları

Orka Holding, Türkiye'deki üretim gücünü uluslararası düzeyde etkin bir biçimde kullanarak küresel büyüme stratejilerini geliştirmeye devam ediyor. Orakçıoğlu, “Geçtiğimiz yıl Atlanta’da Lenox Square alışveriş merkezinde Damat Tween mağazamızı açtık. Şimdi kıyasıya rekabete gireceğimiz şehirler Miami ve New York. Önümüzdeki dönemde New Jersey’de kuracağımız lojistik merkezimiz, ABD genelindeki operasyonlarımız için büyük bir önem taşıyacak. Hedefimiz, üç yıl içinde 10 mağazaya ulaşmak” dedi.

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