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Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kadın, 4 Kişiye Umut Oldu

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Nergis Abdioğlu'nun organları, 4 hastaya umut ışığı oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:57
Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kadın, 4 Kişiye Umut Oldu

Giresun'da Organ Bağışı ile Hayat Kurtarıldı

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu, bağışlanan organlarıyla 4 kişiye umut oldu.

Trafik Kazası Sonrası Hastaneye Sevk

Espiye ilçesinde 2 Ocak tarihinde iş görüşmesinin ardından geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Abdioğlu, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kadının beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrasında ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

Organların Alınması İçin Harekete Geçildi

Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından bağışlanan organların alınabilmesi için harekete geçildi. Abdioğlu'nun kalbi ve akciğerleri Ankara'ya, böbrekleri ve karaciğeri ise Erzurum'a gönderildi.

Aileden Duygusal Açıklama

Ericek köyü muhtarı olan baba Menderes Abdioğlu, yaptığı açıklamada, "Kızımızı kaybettik. En azından başka aileler kaybetmesin. Birilerine umut olsun. Rabb'im yardımcıları olsun herkesin. Kızıma da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir ailenin yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize. En azından bir yerlerde yaşayacak" şeklinde konuştu.

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu'nun...

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu'nun bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu. Abdioğlu'nun kalbi ve akciğerleri Ankara'ya, böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'a gönderildi.

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu'nun...

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu'nun bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu. Abdioğlu'nun kalbi ve akciğerleri Ankara'ya, böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'a gönderildi.

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