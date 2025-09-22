Giresun'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da Fatih Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada H.K. yaşamını yitirdi; şüpheli T.C.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:34
Fatih Caddesi'nde tartışma kavgaya dönüştü

Giresun'da, Fatih Caddesinde T.C.B. ile H.K. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.C.B. tarafından bıçaklanan H.K. olay yerine çağrılan ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen H.K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından T.C.B. gözaltına alındı; zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı
Bakan İbrahim Yumaklı Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık Desteklerini Açıkladı
Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor
Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti
Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
