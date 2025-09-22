Giresun'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih Caddesi'nde tartışma kavgaya dönüştü

Giresun'da, Fatih Caddesinde T.C.B. ile H.K. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.C.B. tarafından bıçaklanan H.K. olay yerine çağrılan ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen H.K., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından T.C.B. gözaltına alındı; zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.