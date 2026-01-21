Giresun’da Dünya İlk: Çölyak Kaynaklı Arnold-Chiari Malformasyonu Tanımlandı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünyada ilk kez çölyak hastalığına bağlı Arnold-Chiari vakasını tanımladı; beslenme kitapçığıyla hastalara rehber sunulacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:45
Giresun’da Dünya İlk: Çölyak Kaynaklı Arnold-Chiari Malformasyonu Tanımlandı

Giresun’da dünya çapında bilimsel başarı: çölyak ve Arnold-Chiari

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı (ABD), çölyak ve inflamatuar bağırsak hastalıkları alanında uluslararası yankı uyandıran bir çalışmaya imza attı. Hastane ekibi, dünyada ilk kez çölyak hastalığına bağlı Arnold-Chiari malformasyonu vakasını tanımladı.

Dünya literatürüne giren ilk vaka

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tanımlanan vaka, beyin sapındaki kemik dokunun erimesi ve beynin omurilik kanalına doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkan Arnold-Chiari malformasyonunun çölyak hastalığına bağlı gelişimini gösteriyor. Bu bulgu, Uluslararası Beyin Cerrahisi Dergisinde bu ay yayımlandı ve literatüre "ilk" vaka olarak girdi.

Bölgedeki yüksek görülme ve hasta rehberi

Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde inflamatuar bağırsak hastalıklarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde görüldüğünü vurguladı. Dülger, çölyak hastalığının Karadeniz Bölgesi'nde sık görülmesinin tarihsel beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu belirterek mısırdan buğdaya geçişin çölyak görülme sıklığını artırdığını ifade etti.

Gastroenteroloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Beslenme kitapçığının, Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye genelindeki hastaneler ve ilgili kurumlar aracılığıyla hastalara ulaştırılması planlanıyor. Görsellerle desteklenen kitapçık, başta çölyak, ülseratif kolit ve Crohn hastaları olmak üzere beslenme konusunda doğru ve sade bilgi sunmayı hedefleyen bir hasta kılavuzu olarak hazırlandı.

Erken tanı ve tedavi vurgusu

Prof. Dr. Dülger, çölyak hastalığının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, erken tanının hayati önem taşıdığını belirtti. Tedavinin tamamen diyetle mümkün olduğunu, erken tanı ile boy kısalığı, nedeni bilinmeyen kansızlık, D vitamini eksikliği ve erken yaşta kemik erimesi gibi ciddi sonuçların önlenebileceğini aktardı. Çocukluk çağında yapılacak taramalarla çocukların boyunun 10-12 santimetre kadar daha fazla uzayabileceği ifade edildi.

Dülger ayrıca Anadolu'nun buğdayın anavatanı olduğuna işaret ederek çölyak hastalığının bu coğrafyayla ilişkisini vurguladı ve Türkiye'de, hatta dünya çapında ses getirecek bir Çölyak Enstitüsü kurulmasının temennisinde bulundu.

GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ ANABİLİM DALI (ABD), ÇÖLYAK VE İNFLAMATUAR...

GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ ANABİLİM DALI (ABD), ÇÖLYAK VE İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINA YÖNELİK HEM BİLİM DÜNYASINDA SES GETİREN BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI HEM DE HASTALAR İÇİN REHBER NİTELİĞİNDE ÖNEMLİ BİR BİLİNÇLENDİRME ADIMI ATTI.

HASTANE PERSONELİNE TANITIMI YAPILAN KİTAPÇIĞIN, BAŞTA ÇÖLYAK, ÜLSERATİF KOLİT VE CROHN HASTALARI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Pekdemir: Gençlerde ani ölümlerin yüzde 90’ı genetik
2
Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'
3
B-Reçete Sistemi 1 Temmuz’da Manisa’da Zorunlu Oluyor
4
Nazilli'de ADÜ'lü Öğrenciler 41 Projeyle Proje Pazarı'nda
5
Dyt. Hilal Şahin Güneşsu: Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?
6
Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor
7
Soğuk Hava Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları