Giresun’da Dünya İlk: Çölyak Kaynaklı Arnold-Chiari Malformasyonu Tanımlandı

Giresun’da dünya çapında bilimsel başarı: çölyak ve Arnold-Chiari

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı (ABD), çölyak ve inflamatuar bağırsak hastalıkları alanında uluslararası yankı uyandıran bir çalışmaya imza attı. Hastane ekibi, dünyada ilk kez çölyak hastalığına bağlı Arnold-Chiari malformasyonu vakasını tanımladı.

Dünya literatürüne giren ilk vaka

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tanımlanan vaka, beyin sapındaki kemik dokunun erimesi ve beynin omurilik kanalına doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkan Arnold-Chiari malformasyonunun çölyak hastalığına bağlı gelişimini gösteriyor. Bu bulgu, Uluslararası Beyin Cerrahisi Dergisinde bu ay yayımlandı ve literatüre "ilk" vaka olarak girdi.

Bölgedeki yüksek görülme ve hasta rehberi

Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde inflamatuar bağırsak hastalıklarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde görüldüğünü vurguladı. Dülger, çölyak hastalığının Karadeniz Bölgesi'nde sık görülmesinin tarihsel beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu belirterek mısırdan buğdaya geçişin çölyak görülme sıklığını artırdığını ifade etti.

Gastroenteroloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Beslenme kitapçığının, Giresun İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Türkiye genelindeki hastaneler ve ilgili kurumlar aracılığıyla hastalara ulaştırılması planlanıyor. Görsellerle desteklenen kitapçık, başta çölyak, ülseratif kolit ve Crohn hastaları olmak üzere beslenme konusunda doğru ve sade bilgi sunmayı hedefleyen bir hasta kılavuzu olarak hazırlandı.

Erken tanı ve tedavi vurgusu

Prof. Dr. Dülger, çölyak hastalığının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını, erken tanının hayati önem taşıdığını belirtti. Tedavinin tamamen diyetle mümkün olduğunu, erken tanı ile boy kısalığı, nedeni bilinmeyen kansızlık, D vitamini eksikliği ve erken yaşta kemik erimesi gibi ciddi sonuçların önlenebileceğini aktardı. Çocukluk çağında yapılacak taramalarla çocukların boyunun 10-12 santimetre kadar daha fazla uzayabileceği ifade edildi.

Dülger ayrıca Anadolu'nun buğdayın anavatanı olduğuna işaret ederek çölyak hastalığının bu coğrafyayla ilişkisini vurguladı ve Türkiye'de, hatta dünya çapında ses getirecek bir Çölyak Enstitüsü kurulmasının temennisinde bulundu.

