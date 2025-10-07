Giresun'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi: Binlerce Tuzak ve İlaç Dağıtıldı

Giresun'da kahverengi kokarca tehdidine karşı geniş çaplı ilaçlama ve tuzak dağıtımı yapıldı; çalışmalar valilik koordinasyonunda sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:03
Giresun'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi Sürüyor

Müdahale ve dağıtım detayları

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3-4 Ekim tarihlerinde bölgede yaşanan ani sıcaklık artışı ve nem oranındaki düşüş nedeniyle kahverengi kokarcanın kışlak alanlara yönelmesinin hızlandığı ve yerleşim yeri çevrelerinde yoğun görüldüğü belirtildi.

İl genelinde feromon ve hunili böcek yakalama tuzaklarıyla 'cezbet-yok et' yönteminin aktif olarak uygulandığı vurgulanan açıklamada, köy ve mahalle muhtarlıklarına 12 bin 939 böcek yakalama tuzağı, 16 bin 736 feromon ve 1884 litre biyosidal ürün dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Vatandaşlardan evlerini düzenli kontrol etmeleri istenerek, mekanik mücadele kapsamında kahverengi kokarcaların toplanıp imha edilmesi gerektiği bildirildi.

Zararlının barınabileceği depo, serenti, ahır, boş ev, çatı, baca ve metruk binalar gibi alanlarda, insan ve hayvan yaşamının bulunmadığı bölgelerde ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında kahverengi kokarca konusunda kurul toplantısı gerçekleştirildiği, çalışmaların Valilik ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler, ziraat odaları ve ilgili paydaşlarca sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu belirtilerek, vatandaşların göstereceği duyarlılığın mücadelenin başarısında belirleyici olacağı kaydedildi.

