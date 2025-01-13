Giresun'da Kalasların Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde oyun oynarken üzerine kalas düşen 4 yaşındaki çocuğun hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:35
Giresun'da Kalasların Altında Kalan 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde, küçük bir çocuğun trajik ölümü büyük üzüntü yarattı. Adabük Mahallesi'nde 4 yaşındaki Samet Can T.'nin, evinin karşısındaki inşaat önünde oyun oynarken üzerine birçok kalas düştü.

Olayın ardından çağrılan sağlık ekipleri, küçük çocuğa hemen müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Samet Can, Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen, ne yazık ki küçük çocuk kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, bölgedeki inşaat güvenliği ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

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