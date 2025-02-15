Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:25
Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde meydana geldi.

Olay, O.T. (43) yönetimindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Temel Kutver (61) tarafından kullanılan 67 UG 319 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Temel Kutver ile yolcuları Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ve H.Y. (68) ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Ancak, Hatun Kaya kaza yerinde yaşamını yitirirken, Temel ve Ayşe Kutver Tirebolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi fakat burada da hayatlarını kaybetti.

Yaralı H.Y. ise Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde kamyon ile...

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde kamyon ile...

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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