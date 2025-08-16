DOLAR
Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Giresun Doğankent'te kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:57
Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kazada sürücü Ali Alim idaresindeki ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Oyraca köyü yolunda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ali Alim ile araçtaki Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

