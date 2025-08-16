Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Kaza Detayları
Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kazada sürücü Ali Alim idaresindeki ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Oyraca köyü yolunda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ali Alim ile araçtaki Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
